Cultura organiza actividades en el Museo Etnográfico sobre la mujer como depositaria de la tradición oral

Se trata de dos talleres en la sede de dicha institución además de una conferencia en la Biblioteca Central

Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 9:43
SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado en marzo, principalmente en el Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN), una serie de actividades en torno a la mujer como depositaria de la tradición oral.

Los temas principales se centrarán en la memoria visual y la importancia de la mujer como depositaria, transmisora y protagonista de la tradición oral, fomentando la identidad cultural colectiva y la transmisión intergeneracional de saberes, ha informado el Gobierno.

El día 4, a las 19.00 horas, la Biblioteca Central de Cantabria acogerá la charla 'Parece que lo estoy viendo. Repaso visual a la historia reciente de Muriedas y Maliaño', a cargo de Paco Pis, conocido escritor y comunicador, autor de dos volúmenes dedicados a recordar y documentar la vida y la historia de estas dos localidades del municipio de Camargo.

Ya en la sede del Museo Etnográfico (Muriedas, Camargo) se ofrecerán dos talleres durante los fines de semana dirigidos a todos los públicos (los menores de 18 años deberán ir acompañados de adultos).

El primero, 'Figuras femeninas en la mitología cántabra', se desarrollará el sábado 7 de 16.00 a 18.00 horas y el domingo 22 de 11.00 a 13.00 horas.

El segundo taller, 'Voces de mujer en la tradición oral de Cantabria', será el sábado 14 de 16.00 a 18.00 horas y el domingo 22 de 11.00 a 13.00 horas.

Los talleres son gratuitos y para participar es imprescindible reserva previa llamando al 942 251 347, en horario de apertura pública del Museo.

Para más información, se puede consultar la web del museo: https://www.museosdecantabria.es/museo-etnografico/recursos/...

