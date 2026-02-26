Cultura organiza actividades en el Museo Etnográfico sobre la mujer como depositaria de la tradición oral - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería de Cultura ha organizado en marzo, principalmente en el Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN), una serie de actividades en torno a la mujer como depositaria de la tradición oral.

Los temas principales se centrarán en la memoria visual y la importancia de la mujer como depositaria, transmisora y protagonista de la tradición oral, fomentando la identidad cultural colectiva y la transmisión intergeneracional de saberes, ha informado el Gobierno.

El día 4, a las 19.00 horas, la Biblioteca Central de Cantabria acogerá la charla 'Parece que lo estoy viendo. Repaso visual a la historia reciente de Muriedas y Maliaño', a cargo de Paco Pis, conocido escritor y comunicador, autor de dos volúmenes dedicados a recordar y documentar la vida y la historia de estas dos localidades del municipio de Camargo.

Ya en la sede del Museo Etnográfico (Muriedas, Camargo) se ofrecerán dos talleres durante los fines de semana dirigidos a todos los públicos (los menores de 18 años deberán ir acompañados de adultos).

El primero, 'Figuras femeninas en la mitología cántabra', se desarrollará el sábado 7 de 16.00 a 18.00 horas y el domingo 22 de 11.00 a 13.00 horas.

El segundo taller, 'Voces de mujer en la tradición oral de Cantabria', será el sábado 14 de 16.00 a 18.00 horas y el domingo 22 de 11.00 a 13.00 horas.

Los talleres son gratuitos y para participar es imprescindible reserva previa llamando al 942 251 347, en horario de apertura pública del Museo.

Para más información, se puede consultar la web del museo: https://www.museosdecantabria.es/museo-etnografico/recursos/...