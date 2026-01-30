Cultura organiza una conferencia y talleres escolares en el Museo Etnográfico en torno a las mascaradas rurales

Celebración de la fiesta de la Vijanera - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado varias actividades en el Museo Etnográfico de Cantabria, METCAN, destinadas a difundir las mascaradas rurales, máximo exponente de los ritos del ciclo festivo de invierno, que se celebraban desde los últimos días de diciembre hasta marzo.

Comienzan estas propuestas con la charla 'Mascaradas de invierno: rito, patrimonio y memoria' el 6 de febrero a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria. Estará a cargo de César Rodríguez Fernández, miembro de la Asociación Amigos de La Vijanera quien aportará, desde su experiencia y conocimientos, las claves para entender estas mascaradas de invierno del mundo rural.

Durante la semana no lectiva, los días 24, 25, 26 y 27 de febrero, el Museo organiza el taller 'Enmascarados', de 11.00 a 14.00 horas, que se desarrollará en la propia sede del Museo en Camargo (calle Héroes del Dos de Mayo s/n de Muriedas), para edades de 6 a 12 años.

A lo largo de la actividad se explicará, a través de juegos y otras actividades, en qué consisten las mascaradas, qué son, dónde se hacen, para qué sirven, qué simbolizan, los personajes que intervienen, etcétera.

El taller es gratuito y con plazas limitadas y para participar es imprescindible reserva previa llamando al 942 251 347, en horario de apertura pública del Museo.

El Gobierno ha explicado que estas relevantes manifestaciones de la cultura popular de Cantabria están fuertemente enraizadas en la historia local de cada comunidad. Sus portadores las reconocen como parte integrante de su herencia ancestral, infundiéndoles un sentimiento de identidad. Forman parte de un patrimonio que se ha ido trasmitiendo de generación en generación, recreado anualmente en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.

Las máscaras, el ruido de los cencerros, los animales, la fiesta, los aguinaldos o la sátira constituyen, entre otros muchos aspectos, todo un lenguaje simbólico que hay que saber interpretar, al margen de la espectacularidad que supone su escenificación, y salvaguardar.

Los profundos cambios sufridos en la sociedad rural tradicional de Cantabria han impedido que algunas de ellas no llegaran hasta nuestros días. Las que lo han hecho, atesoran verdaderos testimonios, cada una con sus peculiaridades e idiosincrasia, de patrimonio cultural, tanto inmaterial, como material, manteniendo principios y componentes comunes.

Estas manifestaciones culturales se pueden encontrar en Cantabria (municipios de Cabezón de Liébana, Campoo de Yuso, Molledo, Polaciones, Soba o Valdeprado del Río) y también en el resto de la Península Ibérica, así como en otras partes de Europa. Todas contribuyen a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.