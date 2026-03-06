Cultura organiza un curso en la UNED sobre los Beatos por su X aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Iustración del Beato de Liébana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de su Fundación 'Camino Lebaniego', ha organizado un curso que se impartirá en la UNED para conmemorar el X aniversario de la declaración de Los Beatos como Patrimonio de la Humanidad.

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha destacado la oportunidad que se ofrece con este seminario de conocer y profundizar, "de la mano de grandes especialistas", en la génesis y contenido de los Beatos "que, por singularidad, mantienen ese sello otorgado por la UNESCO, y que está reservado a muy pocas obras literarias y artísticas de todo el mundo".

Ha explicado que con esta conmemoración se pretende poner en valor un enclave y un legado de alcance universal, "fundamentales" para comprender la historia cultural y religiosa de Cantabria y de España.

Este curso se enmarca en las actividades que el Gobierno de Cantabria está desarrollando, a través de la Fundación Camino Lebaniego, para hacer de esta ruta un recurso cultural y turístico "excepcional, con la capacidad de atraer mayor número de personas que quieran recorrer dicho Camino de peregrinaje, o bien adentrarse en la historia que guarda el Monasterio de Santo Toribio, o a disfrutar de la belleza natural de Liébana y Cantabria", ha indicado.

Los objetivos que busca este encuentro son profundizar en el conocimiento histórico y cultural de Beato de Liébana y su obra; analizar el contexto de producción y difusión de los Beatos; explorar la vinculación entre Liébana, el monasterio de Santo Toribio y el origen del Camino Lebaniego, y conmemorar el valor patrimonial y universal de los Beatos como manifestación excepcional del arte y la espiritualidad medieval.

En él, un destacado grupo de especialistas abordarán los diversos temas mediante un ciclo de conferencias que tendrán lugar en Santander y Potes, del 10 al 14 de este mes.

CALENDARIO Y CONFERENCIAS

El ciclo, dirigido por Ramón Teja y con Silvia Acerbi como secretaria, ambos de la Universidad de Cantabria (UC), abordará cuestiones clave como quién fue Beato de Liébana, qué son los Beatos y cuál es su singularidad, dónde y cómo fueron compuestos estos códices, qué relación mantienen con Liébana y con el monasterio de Santo Toribio, y cuál es el origen histórico de este centro monástico.

El encuentro será inaugurado por Martínez Aba, en el Ateneo de Santander el 10 de marzo, a las 19.30 horas, con la conferencia de José María Pérez 'Peridis' titulada 'Retornando a Liébana con Beato'.

'Peridis', lebaniego de nacimiento, ha mostrado en numerosas ocasiones su vínculo con esta tierra y su patrimonio histórico-artístico, una relación que también ha quedado reflejada recientemente en su novela 'El cantar de Liébana'.

Las restantes conferencias se celebrarán del 12 al 14 de marzo en el Centro de Estudios Lebaniegos, ubicado en Potes.

La sede en Cantabria de la UNED ha acogido en su programación estas Jornadas, que han tenido ya una gran aceptación por las cerca de 70 inscripciones realizadas para las charlas.

La asistencia a todas las sesiones será gratuita. Las personas inscritas podrán obtener un diploma acreditativo y un Crédito de Libre Elección formalizando su alta a través de la web de la UNED. Asimismo, las conferencias estarán abiertas al público general interesado hasta completar el aforo del Centro de Estudios Lebaniegos de Potes.