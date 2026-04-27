Cultura presenta este martes el catálogo de la exposición sobre Luis Polo Martínez-Conde

Cuadro de la exposición sobre Luis Polo Martínez-Conde - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo del Cantábrico acogerá este martes 28, a las 19.00 horas, la presentación del catálogo de la exposición 'Luis Polo Martínez-Conde (1884-1941). Crónica viva de la bahía de Santander en los albores del siglo XX', que puede visitarse desde el pasado 13 de marzo.

Editado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con R&R ediciones, reúne una cuidada selección de las obras pictóricas expuestas.

El volumen se completa con textos realizados para la ocasión por Maica Polo, nieta del artista y representante de la familia Polo Sobrón, herederos del pintor; Luis Pedraz, arquitecto; y Raúl Reyes, su editor y comisario de la exposición.

Tras la presentación del catálogo, se realizará una visita comentada a la muestra y, al finalizar, se entregará un ejemplar a los asistentes, ha informado el Gobierno.

La exposición exhibe los cuadros realizados por Luis Polo Martínez-Conde, pintor amateur del natural, fundamentalmente entre los años 1918-1929. Se trata de una crónica viva de la bahía y de la ciudad de Santander a inicios del siglo XX que nos permite trasladarnos en el tiempo para conocer la evolución urbanística, el entorno marítimo y los grandes barcos que recalaban en ella.

Recopila obras realizadas desde diferentes perspectivas y épocas del año, capturando la esencia de la bahía, sus calles y la frenética actividad que tanto la ciudad como su puerto latían hace ya un siglo.

La selección cuenta con más de 150 piezas entre pinturas de pequeño y mediano formato -expuestas ahora por primera vez-, fotografías, objetos y documentos personales.

En los óleos de Polo Martínez-Conde -apuntes rápidos del natural, de formas simples y gran factura cromática- se pueden ver paisajes y rincones ya desaparecidos. Destacan las escenas portuarias, sus muelles y playas, así como la actividad lúdica "de un Santander trepidante a principios de la centuria pasada".

Su autor, nacido en 1884, se interesó desde niño por la pintura y la literatura por igual, si bien siempre se consideró un amateur.

Su salud mental se vio truncada por una enfermedad incapacitante que se manifestó definitivamente en el año 1929; este hecho le obligó a abandonar la pintura poco después, hasta su fallecimiento en 1941, a los 57 años.

La muestra 'Luis Polo Martínez-Conde. Crónica viva de la bahía de Santander en los albores del siglo XX', de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 24 de mayo en el horario habitual del Museo Marítimo del Cantábrico.