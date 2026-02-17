El cupón diario de la ONCE reparte 175.000 euros en los Valles Pasiegos

Archivo - Villacarriedo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cupón diario de la ONCE ha repartido 175.000 euros en los Valles Pasiegos, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno correspondientes al sorteo de este lunes, 16 de febrero.

El vendedor de la ONCE Alfredo Cicero Ruiz ha llevado la suerte a Cantabria con estos 175.000 euros que ha repartido entre sus puntos de venta situados en Villacarriedo, Puente Viesgo y otros pueblos de la comarca Pas-Miera, ha informado la organización.

Cicero es vendedor de la ONCE en Cantabria desde hace 17 años, en los que ha repartido importantes premios, como 700.000 euros en el año 2011; 175.000 euros en 2018; y 640.000 euros en 2024.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.