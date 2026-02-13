Un curso sobre lesiones de columna vertebral en el tenis reunirá a especialistas en Santander el 6 y 7 de marzo

Presentación del VI Curso Monográfico ‘La columna vertebral en el tenis’ - GOBIERNO

El Palacio de La Magdalena de Santander será la sede, los días 6 y 7 de marzo, del VI Curso monográfico 'La columna vertebral en el tenis', dirigido por el doctor Ángel Ruiz Cotorro y que reunirá a grandes especialistas en este tipo de lesiones relacionadas con este deporte.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el doctor Ruiz Cotorro han presentado esta mañana el seminario, que traerá a la capital cántabra a más de 100 participantes. Durante el acto se han dado a conocer los contenidos y objetivos del curso, una formación especializada organizada por la Clínica del Tenis Teknon en colaboración con la Real Federación Española de Tenis, que cuenta con el apoyo de Turismo de Cantabria.

En él se abordará de forma específica la patología de la columna vertebral asociada a la práctica del tenis desde una perspectiva médica, biomecánica, clínica y preventiva, integrando distintas áreas de la medicina deportiva como la traumatología, fisioterapia, readaptación, nutrición y podología.

Reunirá a más de 20 profesionales de la salud, referentes a nivel nacional e internacional, y contará con un Comité Organizador y Científico formado por Dr. Vilaró, Dr. Balius, Dr. Gudelis, Dr. Carlos de Teresa, Dr. Pérez Buendía y Julián Casanova.

La celebración del curso en Santander y en el Palacio de La Magdalena, por sexto año consecutivo, responde a la voluntad de la organización de vincular esta formación a un entorno institucional y académico "de primer nivel", y al desarrollarse con la colaboración de Turismo de Cantabria se refuerza el posicionamiento de la comunidad como sede estable de formación especializada en medicina deportiva.

TURISMO MICE

En este sentido, el consejero ha renovado la apuesta del Gobierno de Cantabria por el turismo MICE, es decir, de congresos, reuniones, conferencias, etcétera, ya que es una "pieza fundamental" que cumple con dos objetivos fundamentales: la desestacionalización del turismo -al celebrarse en esta ocasión en marzo- y la calidad, pues el perfil del congresista es el de "un visitante con un alto poder adquisitivo que se interesa por conocer alternativas culturales y de ocio durante su estancia".

Según ha indicado Martínez Abad, el año pasado Cantabria acogió un total de 400 congresos de diferente índole, de los que medio centenar han sido nacionales o internacionales, con más de 200 participantes por evento. En total, "más de 40.000 congresistas".

En este sentido, destacado que el sector médico-sanitario sigue siendo el motor principal, seguido de cerca por el sector tecnológico y científico impulsado por la Universidad de Cantabria. La estancia media en estos congresos se ha consolidado en dos noches por participante, "lo que se traduce en más de 35.000 pernoctaciones directas vinculadas exclusivamente al sector MICE y, en su mayoría, fuera de los periodos vacacionales habituales".

Otro de los aspectos que ha subrayado el consejero es que se trata de un turismo que deja más gasto medio por visitante que el convencional, ya que mientras el visitante habitual tiene un gasto medio que ronda los 120-140 euros, el congresista, según datos del año 2025, gasta una media de 330 euro diarios (incluyendo inscripción, alojamiento, restauración y compras locales), "lo que supone un impacto económico directo para la región superior a los 13 millones de euros".

"En definitiva, esos más de 40.000 congresistas son turistas de alta rentabilidad que no solo llenan los hoteles en temporada baja, sino que actúan como prescriptores", y "un porcentaje muy alto de los delegados que conocen Cantabria por un congreso profesional declaran su intención de volver como turistas de ocio en los próximos dos años", ha recalcado el titular la Consejería.

La presentación de este curso ha contado también con la participación de la directora general de Deporte, Susana Ruiz; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Beatriz Pellón; el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, José Pallas; y el presidente de la Federación Cántabra de Tenis, Pedro Cano.