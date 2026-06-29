Un Curso de Verano de la UC analiza la capacidad de autoabastecimiento energético y minero de la región - UC

TORRELAVEGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los directores del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Recursos mineros y energéticos de proximidad para el abastecimiento sostenible de Cantabria', Javier Sedano y Raquel Martínez, proponen analizar en este monográfico que se desarrolla en la sede de Torrelavega si Cantabria tiene capacidad para autoabastecerse de forma sostenible con los recursos energéticos y mineros que posee.

Los codirectores del programa han destacado que se trata de un asunto "tan estratégico como necesario", que combina el contenido de las titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la capital del Besaya.

Así, han subrayado que "Cantabria tiene que poner su granito de arena en la búsqueda del autoabastecimiento porque, aunque somos una comunidad pequeña y no tenemos todos los recursos para autoabastecernos, la clave es su diversificación".

En cuanto a los recursos disponibles, la región es rica en áridos y caliza en el ámbito de la minería, consideradas las "joyas de la corona" del sector en lo que a recursos de proximidad o 'km 0' se refiere, mientras que en el energético destaca la eólica como principal.

No obstante, Raquel Martínez ha reconocido que los recursos energéticos se enfrentan a un obstáculo importante: "Cantabria es muy rica en recursos energéticos pero la parte social siempre es la que da la última palabra".

El curso de verano que se imparte en Torrelavega durante esta semana combina teoría con visitas a distintas instalaciones como el parque eólico del Escudo o Dolomitas del Norte.

Los codirectores han concluido que, aunque la actual globalización ofrece "un sinfín de oportunidades" permitiendo el acceso a mercados internacionales, la inestabilidad derivada de conflictos, crisis políticas, económicas o energéticas pone en riesgo el abastecimiento de recursos minero-energéticos, revelándose como cuestión "clave" la capacidad de autoabastecimiento regional mediante recursos de proximidad que permitan un desarrollo sostenible.

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