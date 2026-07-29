Un Curso de Verano de la UC en Laredo recorre la evolución del pensamiento cosmológico - UC

LAREDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cosmología contemporánea ha revolucionado la manera en que la ciencia entiende el universo, pero también ha reabierto algunos de los grandes interrogantes que han acompañado al pensamiento humano durante siglos. Sobre esa premisa ha comenzado este miércoles en Laredo la formación 'Cosmología actual. Ciencia y filosofía', organizada por los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), en la que el catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco González de Posada, propone analizar, desde el conocimiento científico actual, tres cuestiones fundamentales: el universo, el ser humano y Dios.

El seminario, que se celebra hasta el viernes en el Centro Cultural Doctor Velasco, reúne a alumnado procedente de distintos puntos de España para recorrer la evolución del pensamiento cosmológico desde Newton y Einstein hasta las teorías más recientes sobre el origen, la estructura y la evolución del universo.

El objetivo es aunar los enfoques de la ciencia y la filosofía para ofrecer una visión integradora de algunos de los problemas intelectuales más relevantes de la historia.

Según el profesor, la cosmología contemporánea ofrece a día de hoy un marco privilegiado para interpretar algunos de los grandes interrogantes del pensamiento gracias a los avances alcanzados por la física en las últimas décadas. En estos momentos, la ciencia describe "un universo surgido del Big Bang, en expansión y, además, en expansión acelerada", una imagen del cosmos muy distinta de la que existía hace apenas unos años.

En su opinión, ese progreso ha ampliado enormemente el conocimiento sobre el universo pero, al mismo tiempo, ha permitido identificar nuevos interrogantes sobre su origen, evolución y sus límites. "Nuestra sabiduría actual es impresionante, pero al mismo tiempo, quizá como consecuencia de ese saber, sabemos que nos quedan muchas cosas por saber", ha argumentado el catedrático, que entre esos límites ha situado la imposibilidad de conocer qué ocurrió antes del origen del universo o de acceder a una realidad situada fuera del cosmos observable.

El director del curso también ha reivindicado el papel de la filosofía en la construcción del conocimiento científico. A su juicio, las teorías físicas no pueden entenderse únicamente desde las matemáticas, sino también desde las ideas que las sustentan. "La física tiene unos fundamentos filosóficos y unos fundamentos matemáticos. De los matemáticos no nos olvidamos nunca, pero la física, sin la filosofía subyacente, carece de sentido", ha señalado.

Durante las próximas jornadas, el programa analizará cuestiones como el espacio, el tiempo, la materia, las leyes que rigen el universo o las constantes universales. González de Posada ha insistido en que todos esos ámbitos siguen planteando preguntas abiertas y que el conocimiento científico continúa evolucionando. "Quien pretenda que existe una solución perfecta, universal y definitiva para todo se equivoca. Son problemas abiertos y los seres humanos debemos seguir enfrentándonos a ellos", ha explicado.

La formación concluirá con una reflexión sobre el concepto de Dios desde la perspectiva de la cosmología contemporánea. En ese sentido, el profesor considera que el conocimiento científico actual proporciona un contexto especialmente fértil para abordar esta cuestión. "En ninguna cosmología anterior era más fácil, más posible y más completa hacer una inteligencia del concepto tradicional de Dios que en la cosmología actual", ha asegurado.

El curso reúne estos días en Laredo a participantes procedentes de comunidades como Canarias, Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cantabria, con perfiles muy diversos. "Está abierto para todo el que quiera pensar", ha concluido el director.

González de Posada cuenta con una de las trayectorias académicas más singulares del panorama universitario español. Catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid y exrector de la Universidad de Cantabria, ha obtenido a lo largo de su carrera numerosos doctorados en disciplinas que abarcan desde la Ingeniería, la Física y la Filosofía hasta la Historia, la Teología o la Economía, además de formar parte de diversas academias científicas nacionales e internacionales.