Los Cursos de Verano de UC analizan los conflictos y la globalidad de la monarquía española entre los siglos XVI y XVIII

Curso de Verano de la UC en Torrelavega sobre los conflictos y la globalidad de la monarquía española entre los siglos XVI y XVIII - UC

TORRELAVEGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Torrelavega llega esta semana a su ecuador con el monográfico 'La monarquía española: conflictos y globalidad', que dirige el profesor David Alberto Abián Cubillo.

Así, a lo largo de este lunes y martes, el monográfico ofrecerá una visión panorámica sobre la conflictividad en la monarquía entre los siglos XVI y XVIII, un periodo marcado por el cambio de la dinastía de los Austrias a la de los Borbones, ha indicado la institución académica en nota de prensa.

"Se trata de una época en la que los conflictos fueron más allá de las guerras, como por ejemplo con el corso; la limitación de las fronteras en las Américas con los portugueses y nativos, y las relaciones entre poblaciones", ha explicado el director del curso. "Eran conflictos muy diversos más allá de la guerra entre Estados".

Otro de los conflictos de la época que se analizarán será la lucha entre las naciones por el control de los mares, cuando España contaba con la Armada Invencible y el corso --las campañas realizadas por embarcaciones mercantes que, con autorización del gobierno de su país, ataca y saquea buques de las naciones enemigas-- era una práctica habitual, especialmente en las relaciones entre España e Inglaterra.

Un asunto "muy de actualidad para el comercio mundial, como estamos viendo en el estrecho de Ormuz, cuya importancia ya conocía la monarquía por entonces cuando el corso era una práctica y un recurso para mediante manos privadas controlar el territorio", ha detallado Abián.

Por ello, a su juicio, conocer estos conflictos del pasado "ayuda a entender la globalidad del presente, los conflictos étnicos, religiosos y de control de los mares", ha insistido.

De este modo, el curso --en el que participan una docena de alumnos-- analizará los conflictos de la época desde su sentido más amplio: no solo como guerra entre estados, sino como fricciones religiosas, económicas, jurídicas, informacionales e interétnicas que atravesaron sus territorios europeos, americanos y asiáticos.

Combinando conferencias y debate, repasará cómo la Corona afrontó desafíos mediante respuestas de larga duración como la Flota de Indias y las redes de fortificaciones, la movilización de actores no estatales (corso y armadas privadas), la negociación misionera en contextos normativos complejos (China bajo los Qing) y la gestión de fronteras americanas con sociedades móviles y lógicas políticas propias.

"El curso ofrece claves históricas para entender dinámicas de gestión del conflicto, resiliencia institucional y circulación de información en diálogo con la actualidad de un mundo globalizado", ha concluido su director.