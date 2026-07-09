Los Cursos de Verano de la UC analizan el reto de convertir el patrimonio cultural en experiencias de alto valor añadido

Archivo - El catedrático Ángel Herrero Crespo - UC - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera ha acogido el curso 'Valorización del patrimonio cultural a través del turismo', de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), bajo la dirección del catedrático Ángel Herrero Crespo.

El mismo ha afirmado que Cantabria dispone de "un enorme potencial" para consolidarse como destino de turismo cultural gracias a la diversidad de su patrimonio. "El reto del patrimonio cultural es convertirlo en experiencias atractivas y de alto valor añadido", ha destacado.

Según este catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en UC, la forma de viajar ha cambiado de manera "significativa" durante los últimos años, ya que el visitante ya no busca únicamente descanso y desconexión, sino también comprender la historia, la identidad y la cultura de los lugares que visita. "Cada vez más buscamos experiencias que perduren en el recuerdo", ha explicado.

Ese cambio de paradigma ha situado al turismo cultural en una posición estratégica para territorios como Cantabria, ha resaltado. "Cada territorio tiene su propia cultura y su propia identidad. Encontramos algo diferente cada vez que viajamos y esta novedad nos suscita más curiosidad y el deseo de conocer nuevas cosas", ha señalado.

UN PATRIMONIO QUE DEBE GENERAR RIQUEZA

Ángel Herrero ha sostenido que conservar el patrimonio es "una responsabilidad colectiva", aunque hacerlo requiere "importantes recursos económicos".

Por eso, ha opinado, el patrimonio no debe verse solo como un elemento que genera gastos, sino como "un activo capaz de atraer visitantes, impulsar la economía local y contribuir a financiar su propia conservación".

EL DESAFÍO DE CRECER SIN CAER EN LA MASIFICACIÓN

Según Herrero, el crecimiento del turismo cultural "obliga" a replantear el modelo turístico, puesto que, ha afirmado, hay un proceso "de clara reflexión sobre el tipo y el volumen de turismo que queremos tener".

Así, frente a modelos basados en la masificación, apuesta por un turismo de mayor calidad, "capaz de generar un mayor impacto económico con un menor número de visitantes".

Para lograrlo, cree "imprescindible" gestionar los flujos turísticos de manera adecuada y distribuir a los visitantes entre distintos puntos de interés.

Como ejemplos de éxito ha citado a Altamira, donde la creación del museo y de la 'Neocueva' ha permitido compatibilizar la conservación de la cueva original con la divulgación de uno de los grandes referentes del patrimonio prehistórico mundial.

"Hay estrategias para garantizar la sostenibilidad", ha subrayado, al tiempo que incide en que los mayores problemas de saturación suelen concentrarse "en destinos de costa o espacios naturales" con una capacidad de acogida limitada.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

Más allá de conservar el patrimonio, Herrero opina que "el gran desafío" consiste en transformarlo en propuestas "capaces de emocionar al visitante y dejar una huella duradera", ya que disponer de un recurso patrimonial de gran valor "no garantiza por sí solo el éxito turístico".

De hecho, durante el curso se han analizado diferentes iniciativas desarrolladas en Cantabria, como el Capricho de Gaudí, el Camino Lebaniego, el turismo marinero de la bahía de Santoña o las experiencias gastronómicas vinculadas a la historia del territorio.

Estos y otros casos prácticos han servido para profundizar en las posibilidades que ofrece el patrimonio cultural como motor de desarrollo sostenible, en una formación dirigida a estudiantes universitarios, especialmente de ámbitos como el turismo, el patrimonio, la cultura, la geografía o la empresa, aunque también abierta a profesionales del sector turístico y cultural, guías turísticos, técnicos de administraciones públicas y grupos de acción local, ha indicado la UC en nota de prensa.

"Una cosa es el recurso, cuyo valor puede ser incuestionable, y otra, saber articularlo para generar una experiencia memorable", ha explicado el director del curso, que cree "imprescindible" implicar en ello a la población local.

Por último, también ha puesto en valor el papel que desempeñan herramientas como la realidad aumentada, la realidad virtual o la inteligencia artificial para enriquecer la visita y facilitar el acceso a nuevos contenidos. Sin embargo, ha defendido que la innovación "nunca debe sustituir el contacto directo con el territorio".