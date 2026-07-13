Los Cursos de Verano de la UC en Camargo profundizan en el peso de la música en el cine

Guillermo Vaquero y María Elena Riaño - UC

CAMARGO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Empresas de Camargo acoge esta semana el curso 'La magia de la música en el cine', dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), que pretende dar a conocer la importancia de la música en el séptimo arte y mostrar las funciones que cumple en la gran pantalla.

El profesor de conservatorio y docente de la formación, Guillermo Vaquero, ha señalado que la música --ligada al cine desde sus inicios-- tiene un "poder fundamental" en lo expresivo y comunicativo, "clave a la hora de narrar historias".

Además de esta función narrativa, que sería el "máximo valor" de la música en el celuloide, ha destacado que tiene otras como la estética, la ambientación o la dramatización, aspectos que también se abordarán durante el curso, ha indicado la institución académica en nota de prensa.

En este punto, Vaquero ha recalcado el poder de la música para transmitir emoción. "La imagen, en conjunción con la música, transmite, y emociona. Cuando un espectador compra una entrada de cine, busca meterse en una sala para olvidarse de todo y, sobre todo, emocionarse. La música tiene un gran poder de emoción", ha afirmado.

Y dado que su peso específico en la gran pantalla sigue siendo "poco conocido", el ponente ha considerado "imprescindible" diseñar programas formativos de este tipo para fomentar el conocimiento sobre el papel que desempeña la música en el lenguaje cinematográfico y aprender a interpretar todo lo que aporta a una película.

LA MÚSICA COMO VALOR AÑADIDO

Durante estos días, el curso abordará el concepto de audiovisión, acuñado por Michel Chión, que explica cómo la combinación de imagen y sonido genera una nueva percepción y aporta un valor añadido esencial a la experiencia cinematográfica.

En este sentido, María Elena Riaño, profesora de la UC y directora del curso, ha señalado que "cuando una banda sonora está muy integrada casi no te enteras porque tienes el input que lo recibes todo; pero cuando una banda sonora es mala te das cuenta, porque no está bien integrada".

Riaño ha resaltado también la capacidad de la música para estrechar el vínculo entre el espectador y la historia, favoreciendo la identificación con los personajes y sus emociones.

"Al final, cuando uno se identifica con una película, con un personaje, con una música, se convierte en algo que te lo llevas a tu propia vida. Así pasa con muchísimas grandes bandas sonoras", ha remarcado.

De este modo, a lo largo del curso, los participantes conocerán cómo compositores y directores trabajan de manera conjunta para integrar la música en el relato cinematográfico.