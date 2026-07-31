Los Cursos de Verano de la UC cierran su programación en Camargo con una conferencia sobre el 2 de Mayo

El investigador de la Universidad del País Vasco, Sergio Ceballos - UC

CAMARGO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) cerrarán su programación en Camargo el 10 de agosto con la conferencia 'Un día de furia y un mundo nuevo: 2 de mayo de 1808', del investigador de la Universidad del País Vasco, Sergio Ceballos.

Esta actividad, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Camargo, estará centrada en la histórica hazaña de Pedro Velarde, el héroe camargués por excelencia.

Ceballos ha destacado que aquella jornada en la que la población española se levantó frente a la invasión francesa puede considerarse como el nacimiento de la España contemporánea, casi tal como se conoce hoy en día. "Podemos entenderlo como el embrión, ya que aquella respuesta inaugura la crisis del antiguo régimen en España. Es el final de un sistema político en el cual no existen libertades y no existen derechos más allá de los que pueden entenderse desde el punto de vista de la monarquía absoluta".

Según el investigador, ese fue el primer paso para el actual sistema político parlamentario y el comienzo del reconocimiento de las libertades y derechos políticos de los ciudadanos.

Al respecto, ha subrayado que Daoíz y Velarde jugaron un papel clave en aquella jornada. En ese sentido, Ceballos ha subrayado que su defensa del cuartel de artillería de Monteleón permitió entender que "la resistencia española no iba a ser algo momentáneo, sino que podía erigirse como una verdadera defensa del territorio peninsular contra las tropas de Napoleón".

Camargo cierra con esta charla un año más de colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, un apoyo que ha permitido volver a acercar la actividad educativa al municipio.

En total, se han impartido siete cursos monográficos y cuatro conferencias, que han versado sobre la educación inclusiva, la salud de cuerpo y mente, las novedades tecnológicas, la sostenibilidad ambiental, la música o la historia.