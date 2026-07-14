Los Cursos de Verano de la UC en Colindres profundizan este martes en la obesidad infantil y el ejercicio físico

Cristina Cadenas - UC

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) ofrecerán este martes, 14 de abril, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Colindres, la conferencia 'Obesidad infantil y ejercicio físico: efectos sobre la salud física, psicoemocional y social', que impartirá la profesora de la Universidad de Granda Cristina Cadenas Sánchez.

Según señala la institución académica cántabra, uno de cada tres niños presenta sobrepeso u obesidad y la inmensa mayoría no realiza la actividad física recomendada.

Detrás de estas cifras se esconde uno de los principales retos de salud pública del siglo XXI, un problema que trasciende el peso corporal y afecta también a la salud mental, al rendimiento académico, a las relaciones sociales y a la calidad de vida de los menores, detalla.

En este sentido, la ponente destaca que en torno al 35 por ciento de los menores presentan sobrepeso u obesidad en todo el mundo y aunque en España, los últimos datos publicados este año muestran una estabilización de las cifras, considera que esa lectura puede inducir a "una falsa sensación de tranquilidad".

Al respecto, afirma que la práctica habitual de actividad física mejora la salud mental y cerebral de los menores, pero también contribuye a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas.

Aunque la pérdida de grasa corporal suele ser el beneficio más visible, la experta insiste en que esa no debe ser la principal pretensión durante la infancia, ya que "lo verdaderamente importante" es favorecer un desarrollo saludable que acompañe al niño durante toda su vida.

Para Cadenas, uno de los principales obstáculos es el desconocimiento de la población sobre los beneficios reales del ejercicio.

"Se escucha que es bueno, pero creo que no se sabe lo tan bueno que puede llegar a ser", asegura. Defiende que la actividad física debe entenderse como una prescripción para la salud. "Dependiendo de la población, tenemos que prescribirlo de una forma u otra. Como cuando el médico te receta un medicamento".

Según la profesora, las familias desempeñan un papel decisivo en la adquisición de hábitos saludables, pero evita culpabilizarlas. "Quiero pensar que es el desconocimiento de no saber realmente qué dosis de ejercicio introducir, cómo hay que realizar el ejercicio y qué hay que comer", opina.

El impacto emocional y social La conferencia pone el foco en las consecuencias psicológicas y sociales que acompañan con frecuencia a la obesidad infantil.

Además de un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, los menores suelen presentar peores indicadores de bienestar emocional y una mayor exposición al rechazo social.

"Es muy común que tengan una peor salud mental o rendimiento académico, e incluso sufran situaciones de acoso escolar", lamenta.

A ello se suma el aumento del sedentarismo asociado al uso de las pantallas y a unos estilos de vida cada vez menos activos.

Con la intención de acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, participa en estos momentos en el desarrollo del cómic 'Cada movimiento cuenta', una publicación divulgativa que resume de forma sencilla las recomendaciones basadas en la evidencia sobre ejercicio físico, alimentación, sueño y salud mental.

La obra, elaborada por un equipo multidisciplinar y traducida a varios idiomas, será de acceso gratuito.