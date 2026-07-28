Los Cursos de Verano de la UC en Laredo analizarán la evolución del consumo musical desde una perspectiva de género

Amaia Carreira - UC

Este miércoles, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Doctor Madrazo

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) - El Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo acogerá este miércoles, a las 20.00 horas, la conferencia '¿Quién manda en el tocadiscos? Del fonógrafo de las mujeres al hi-fi de los hombres: música, género y poder en el espacio doméstico', que ofrecerá la investigadora Amaia Carreira, quien analizará cómo se ha ido configurando la figura del experto musical.

Así, la cita, dentro de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), profundizará en cómo la imagen del coleccionista de discos o del experto musical suele asociarse a un hombre rodeado de vinilos y equipos de sonido. Sin embargo, esa percepción es relativamente reciente, puesto que a comienzos del siglo XX, las principales destinatarias de los primeros fonógrafos y gramófonos eran las mujeres, que también decidían qué aparato comprar y qué música sonaría en el hogar.

Postgraduada en Cultura Contemporánea por la Universitat Oberta de Catalunya, Carreira investiga las relaciones entre música, género y cultura popular desde una perspectiva feminista. Su trabajo se centra en la figura de la 'fangirl' y en el "menosprecio" histórico del gusto femenino. Además, escribe la newsletter 'Ultrapop' y en la actualidad prepara un libro sobre el fenómeno fan que publicará la editorial Península.

La ponencia parte de un hallazgo que realizó durante su trabajo académico. "Investigando descubrí numerosas publicidades de principios del siglo XX dirigidas a mujeres. Eran ellas quienes compraban los fonógrafos y gramófonos y quienes tenían la autoridad musical dentro de la casa", explica.

Según Carreira, aquella realidad comenzó a cambiar a partir de la segunda mitad del siglo XX. En las primeras décadas del siglo pasado, las viviendas burguesas contaban con estancias diferenciadas, como salones destinados a la música, donde las mujeres desempeñaban un papel central en la vida cultural del hogar.

No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial la distribución de las casas evolucionó y muchos hombres comenzaron a reclamar también su propio espacio dentro del ámbito doméstico.

La popularización de los equipos de alta fidelidad y el interés por su componente técnico hicieron que la publicidad dejara de dirigirse a las mujeres para centrarse cada vez más en los hombres. "Poco a poco la figura del experto musical dejó de ser femenina y se consolidó como masculina, una imagen que todavía permanece", señala.

La investigadora sostiene que esa evolución está ligada tanto a los cambios tecnológicos como a la forma en que la sociedad ha valorado históricamente el conocimiento de hombres y mujeres.

"Tradicionalmente el conocimiento se ha asociado a lo masculino, mientras que la relación de las mujeres con la cultura se ha interpretado desde lo emocional. Por eso una fan rara vez es vista como una experta, aunque posea un enorme conocimiento sobre la música que escucha", comenta.

En este sentido, esta experta recuerda que las mujeres continúan siendo quienes más consumen cultura en España, aunque muchos espacios de prescripción cultural, como las revistas especializadas o los medios musicales, siguen estando mayoritariamente dirigidos por hombres. A su juicio, "la manera en que la sociedad se relaciona con la música refleja también cómo se distribuye el poder".

En la charla también abordará cómo las plataformas digitales han transformado la forma de descubrir música. En su opinión, el streaming no ha eliminado los sesgos existentes, sino que los ha trasladado al entorno digital. "Ahora parece que quien decide es el algoritmo, pero detrás del algoritmo hay empresas y programadores. Esos sistemas también incorporan sesgos, además de intereses económicos", apunta.

Dado que en muchos casos se concibe el algoritmo como "una especie de ente neutral cuando no lo es", aconseja recuperar antiguas formas de descubrir nueva música. "Podemos volver a preguntar a las personas que tenemos alrededor qué están escuchando", aconseja.

Otro de los aspectos que analizará será la relación entre vivienda, precariedad y consumo cultural. Carreira explica que disponer de una colección de discos o de un equipo de sonido también depende del espacio disponible en casa.

"Hoy muchas personas jóvenes viven en habitaciones compartidas o en viviendas muy pequeñas. Antes de poder tener una colección de vinilos, hay que tener un lugar donde guardarla. Escuchamos música con auriculares porque muchas veces no tenemos otro espacio", reflexiona.

Con esta conferencia, Amaia Carreira espera invitar al público a cuestionar algunas ideas profundamente arraigadas sobre la cultura musical.

EN LA RECTA FINAL

En un comunicado, la UC ha indicado que la programación cultural de los Cursos de Verano en la localidad pejina encara sus dos últimas citas.

La primera tendrá lugar el 5 de agosto, con la conferencia 'La nueva era del Alzheimer: revolución en el diagnóstico y el tratamiento', que impartirá el director de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Juan Fortea Ormaechea.

El experto pondrá el foco en una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, entre otras razones, debido al envejecimiento de la población y cuyo abordaje clínico está experimentando "una auténtica revolución".

El ciclo concluirá el 12 de agosto con la charla 'El arte como herramienta de transformación social', a cargo de la artista visual Yolanda Domínguez, que se celebrará de forma excepcional a las 18.00 horas debido al eclipse previsto para esa jornada.