Los Cursos de Verano de la UC llevan a sus alumnos a un estudio de radio en Laredo para aprender a comunicar en directo

Alumnos en la radio. - UC

LAREDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) han llevado a sus alumnos a un estudio de radio en Laredo para aprender a comunicar en directo.

Se trata del curso 'Producción de contenidos radiofónicos y pódcast', organizado por los Cursos de Verano de la UC en colaboración con el Ayuntamiento de Laredo, en el que una decena de estudiantes ha participado en la realización de un programa de media hora en Radio Laredo, con entrevistas, conexiones telefónicas simuladas, noticias y trabajo de producción.

Algunos de los participantes han hablado ante el micrófono, mientras que otros se han encargado de realizar la escaleta o de coordinar el desarrollo del espacio.

Los alumnos han contado con el apoyo de los codirectores de la formación, los periodistas Cristina Dalmau, de Cadena Dial; y Damián Castañeda, especialista en formación audiovisual en Radiofònics, cuyo propósito ha sido acercar a los participantes al proceso completo de creación de un contenido sonoro, desde la concepción de la idea y hasta su difusión.

Así, han trabajado las habilidades comunicativas, la oratoria, la dicción, la proyección de la voz y distintos géneros periodísticos, adaptándose a las necesidades de cada alumno.

Según Castañeda, "la comunicación es una herramienta útil para cualquier profesión", de ahí que en el aula hayan coincidido estudiantes universitarios, profesionales de la comunicación, investigadores, personal docente, comerciales y trabajadores de otros ámbitos.

Gracias a la colaboración de Radio Laredo, los participantes han podido aplicar los conocimientos teóricos en sus instalaciones, ubicadas en la Casa de Cultural Doctor Velasco, y ser testigos de su propia evolución y la de sus compañeros.

El curso, a cuya clausura han acudido la directora del Área de Cursos de Verano, Rosa Martín; la vicerrectora de Cultural y Transferencia a la Sociedad de la UC, Rebeca Saavedra; y Laura Mier, responsable de la sede pejina, ha sido el último monográfico programado este verano en la villa.

De hecho, la oferta académica del municipio concluirá la próxima semana con la conferencia 'El arte como herramienta de transformación social', a cargo de Yolanda Domínguez, ha indicado la UC en nota de prensa.