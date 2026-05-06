Los Cursos de Verano de la UIMP ofrecerán 107 actividades académicas y 60 culturales

Presentación de los 'Cursos de Verano IUMP 2026' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerán 107 actividades académicas y 60 culturales entre el 22 de junio y el 11 de septiembre, una docena de semanas de programación en las que destacará la oferta dedicada a los jóvenes.

Esta 94ª edición, la primera con Ángel Pelayo como rector, investirá como doctores honoris causa al arquitecto y dibujante cántabro José María Pérez González 'Peridis' (Cabezón de Liébana, 1941), autor del cartel de este año, y al filósofo y ensayista Daniel Inneraty (Bilbao, 1959), director del Instituto de Gobernanza Democrática.

En el apartado académico, contará con 13 escuelas, 63 encuentros y seminarios, tres cursos magistrales, ocho talleres y dos aulas. La sede de Las Llamas albergará 23 cursos y el resto serán en el Palacio de la Magdalena.

La programación de la UIMP reunirá a expertos que debatirán sobre algunos de los grandes temas de actualidad, con la geoestrategia, la sostenibilidad y la Inteligencia Artificial como principales ejes.

Algunos de los protagonistas serán el cibercriminólogo Kyung-Shick Choi; el escritor y filósofo Éric Sadin, uno de los principales pensadores de las tecnologías digitales; el compositor Tomás Marco; la escritora y activista pro derechos humanos Najat El Hachmi; el ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, y la astrobióloga Britney Schmidt.

La lección inaugural tendrá lugar el lunes 29 de junio y será impartida por la exministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, actualmente decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París.

Mientras tanto, la conferencia de clausura correrá a cargo de Armin von Bogdandy, director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y Premio Gottfried-Wilhelm-Leibniz en 2014.

ACTIVIDADES CULTURALES

Por otra parte, entre las 60 actividades culturales de este verano, destacan por su novedad tres nuevos ciclos: 'Referentes en femenino singular', que contará con la participación de Carmen Calvo, Pepa Bueno o la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otras; 'Los jóvenes hablan', con la grabación en directo de podcasts, y 'Encuentros magistrales grandes músicos', con Javier Camarena, Rolando Villazón o Pablo Heras-Casado.

Además, las Caballerizas volverán a acoger propuestas del Festival Internacional de Santander, que este año cumple sus 75ª edición, como la adaptación de 'El coloquio de los perros', de Juan Mayorga, o el espectáculo sobre Federico García Lorca, con Cristina Presmanes y Raúl Peña.

También tendrán un papel destacado, en música, los 'Lunes Clásicos' y, en el ámbito literario, los 'Martes Literarios' y 'Veladas Poéticas', que ampliarán su número de sesiones.

En narrativa, participarán autores como Mercedes Monmany, Juan Cruz, Gustavo Martín Garzo, Juan Gómez Bárcena, Mónica Ojeda o Lucía Solla, mientras que la poesía estará representada por Aurora Luque, Jaime Siles, Juan Antonio González Iglesias, Raquel Vázquez, Marina Serrano o Leonor Pataki.

Igualmente, el Palacio servirá de escenario para la "exposición viva" del viñetista El Roto y de tres piezas del artista urbano Okuda, dos en el interior y una en el exterior.

El Campus de las Llamas acogerá una nueva edición de los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para estudiantes extranjeros, además de otros 24, una parte de ellos pensados para el profesorado que imparte español como lengua extranjera y otra orientada al público en general, con propuestas dedicadas a la literatura y el arte contemporáneo, la comunicación persuasiva, la iniciación a la creación teatral o el libro y su industria.

En total, hasta el momento, la UIMP ha recibido 1.880 solicitudes de beca, 200 más que en 2025.

NUEVO EQUIPO

El nuevo rector, Ángel Pelayo, ha presidido este miércoles la presentación de la programación en el Palacio de La Magdalena junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; el vicerrector de Programación, Salvador Tarodo; la vicerrectora de Cultura, Paloma Ortiz de Urbina; la vicerrectora de Internacionalización y Relaciones Institucionales, Mariola Urrea, y el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García.

En su intervención, el rector ha agradecido a su equipo el esfuerzo realizado para elaborar la programación y ha explicado que la misión de la UIMP en esta nueva etapa es estar presente en los grandes debates sociales y acercarse a los jóvenes, a quienes considera "un objetivo prioritario" y a los que da protagonismo la nueva programación.

El vicerrector ha subrayado el compromiso de la UIMP con el conocimiento, el diálogo y la formación de ciudadanía crítica y ha remarcado el refuerzo del papel de la institución como espacio de referencia para el pensamiento, la ciencia, la cultura y el debate público de vanguardia frente a la simplificación y la desinformación.

Por su lado, Urrea ha señalado la importancia de consolidar, impulsar y renovar la condición de la UIMP como una institución "referente internacional" en la enseñanza del español para extranjeros, además de ser un espacio en el que se dan cita los interesados por la lengua y la cultura españolas.

Mientras, Silva ha apuntado que la UIMP es "un espacio de diálogo, encuentro y entendimiento, donde tenemos que ir un poco más allá de lo inmediato y pensar en el largo plazo".

Por su parte, la alcaldesa ha defendido que, con los nuevos estatutos, la UIMP "debe ser mucho más ágil" y adecuarse a los nuevos tiempos. Además, ha reclamado al Gobierno de España una dotación económica "fija y continua" en los presupuestos para la institución, para que pueda crecer en actividad y en atracción internacional.