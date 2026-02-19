Daños en un local de Beranga tras incendiarse una segadora que había en su interior

Local de Beranga afectado por el incendio originado en una segadora que había en su interior - 112 CANTABRIA

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio iniciado anoche en una segadora que se encontraba dentro de un local de Beranga, en Hazas de Cesto, obliga a intervenir a los Bomberos del Gobierno de Cantabria y genera algunos daños en el habitáculo.

A su llegada, los bomberos, debido al humo que se había generado, tuvieron que localizar el foco del incendio con una cámara térmica que, finalmente, señaló como origen una segadora.

Los efectivos apagaron el fuego y refrescaron la zona. Además de los Bomberos fue movilizada también la Guardia Civil, ha informado el 112 en sus redes sociales.