David Ceballos y Carlos Gómez, del estudio Cero Arquitectura, autores del cartel de las Fiestas de la Virgen Grande

Cartel de las Fiestas de la Virgen Grande 2026 - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

David Ceballos y Carlos Gómez, del estudio Cero Arquitectura, son los autores del cartel de las Fiestas de la Virgen Grande 2026 que han presentado este martes junto al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejala de Festejos, Patricia Portilla.

La propuesta apuesta por una imagen contemporánea que convierte La Patrona en el principal elemento gráfico de un diseño inspirado en la forma en la que varias generaciones de torrelaveguenses han identificado siempre sus fiestas, ha explicado el Ayuntamiento.

López Estrada ha puesto en valor la trayectoria de los autores del cartel, David Ceballos, "torrelaveguense de nacimiento", y Carlos Gómez, "torrelaveguense de adopción", ambos integrantes de Cero Arquitectura y responsables de importantes proyectos arquitectónicos en la ciudad, como la futura Tecnoteca, y en Cantabria, como el edificio Reina Sofía de Santander.

En su opinión, han conseguido crear "un cartel fresco, con un aire renovado, distinto a lo que estamos acostumbrados", llamado a incorporarse a la colección de imágenes que cada año anuncian las fiestas de la Virgen Grande.

Por su parte, Portilla ha definido la propuesta como "un cartel urbano, moderno, que refleja lo que deben ser las fiestas de una ciudad".

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por encargar el diseño del cartel a artistas y creadores locales, una fórmula que permite ofrecer cada año visiones diferentes de las fiestas patronales.

En nombre de Cero Arquitectura, Ceballos ha agradecido la confianza depositada en el estudio. "Para nosotros es un honor y un absoluto orgullo poder haber trabajado y desarrollado el cartel de las fiestas de la ciudad de la que somos de toda la vida", ha afirmado. Según ha explicado, el objetivo era "diferenciarnos un poco de los carteles tradicionales y darle un aire más contemporáneo, quizá también más arquitectónico".

El arquitecto ha explicado que el concepto creativo nace de una palabra profundamente arraigada en la memoria colectiva de Torrelavega. "Más allá de Fiestas de la Virgen Grande, lo que queríamos era que las fiestas fuesen 'La Patrona', que es como todo el mundo las conocemos aquí en Torrelavega", ha señalado. A partir de esa idea, el cartel incorpora una reinterpretación fragmentada del escudo de la ciudad, utilizando sus colores característicos como base de la composición.

Gómez ha indicado que la propuesta parte de "la fuerza de la palabra", convirtiendo "La Patrona" en el principal elemento visual del cartel. Además, ha señalado que la fragmentación del escudo pretende dejar espacio a la participación y a la interpretación de la ciudadanía.

"Dejamos libre interpretación a los ciudadanos de Torrelavega, para que puedan jugar e incluso imaginar qué podría ser cada uno de esos sectores de colores", ha comentado.

López Estrada ha recordado que este año las fiestas comenzarán el jueves 13 de agosto, ya que la procesión de la Virgen Grande se celebrará el viernes 14, por lo que "no tenía mucho sentido que coincidiese el pregón de las fiestas patronales con la procesión". El alcalde ha mostrado su confianza en que la ciudadanía volverá a responder "como cada año y llenará el Bulevar Demetrio Herrero desde el inicio de las celebraciones".

Portilla ha anunciado que el programa completo de las Fiestas de la Virgen Grande 2026 se presentará en los próximos días.