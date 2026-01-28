Delegación estima que la regularización de migrantes en Cantabria será "mucho menor" a la media nacional

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, hace declaraciones a los medios - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MEDIO CUDEYO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria estima que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo central ha pactado con Podemos tendrá un impacto "mucho menor" en esta comunidad que en la media del conjunto nacional.

El delegado, Pedro Casares, ha indicado que Cantabria fue la comunidad autónoma con menor número de extranjeros acogidos a la última "gran regularización" promovida, con 1.900, y "la previsión es que podamos estar en líneas similares".

En todo caso, preguntado por el impacto que puede tener en Cantabria esta medida, que permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización --el Gobierno estima que pueda afectar a unos 500.000 en el país--, ha señalado que "no hay una estimación territorializada" y que "tenemos que esperar" para conocerla al tratarse de personas que "no están en el sistema".

"Eso es lo serio. El resto son datos que se dan muchas veces sin fundamento", ha dicho Casares tras aludir a cifras que "ha escuchado estos días".

Además, ha recalcado que esta medida traerá "mejoras y beneficios para la economía" y "no es la primera vez que se hace en España", sino que "lo han hecho todos los gobiernos en democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora lo quiere hacer el Gobierno de Pedro Sánchez".

"El compromiso del Gobierno de España es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los que viven en nuestro país, y también dar cumplimiento a las iniciativas que el Congreso de los Diputados aprueba", ha subrayado, tras recordar que hubo una iniciativa legislativa popular que votó "ampliamente la mayoría de la Cámara, a excepción de la ultraderecha", para la regularización de "todas esas personas que ya viven e incluso trabajan con nosotros, pero no lo hacen de forma regular".

Así, el delegado ha defendido que "el compromiso de un Gobierno serio, y de un país serio, es que la gente que trabaje en España lo haga en condiciones de seguridad, en condiciones de dignidad, y que además eso sirva para aportar al país".

En este sentido, ha señalado que "muchos empleados hoy están trabajando sin un contrato", al tiempo que "muchos empresarios trasladan la necesidad de tener mano de obra, de tener trabajadores que no encuentran". "Es importante ordenar eso, y el Gobierno de España está decidido a hacerlo", ha concluido en declaraciones a los medios en Medio Cudeyo, antes de presidir la Comisión de Autonómica de Asistencia a la Delegación.