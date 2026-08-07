La Delegación del Gobierno y la Universidad de Cantabria firman un convenio para crear la Cátedra de Memoria Democrática

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, firman el convenio para crear la Cátedra de Memoria Democrática - EUROPA PRESS

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, han firmado este viernes un convenio para crear la Cátedra de Memoria Democrática, que se desarrollará durante 2026 y 2027, con la posibilidad de prorrogarla durante otros cuatro años.

En declaraciones a los medios tras la firma, Casares ha explicado que la creación de esta Cátedra está impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.

Así, ha informado de que el Ejecutivo nacional aportará durante 2026 y 2027 un total de 100.000 euros para el desarrollo de investigaciones de interés académico e histórico, su difusión a través de congresos, seminarios o jornadas o la elaboración de guías didácticas para difundir la memoria democrática entre escolares.

El convenio contempla que, a través de la Cátedra, se promuevan actividades formativas, de reconocimiento y vínculos con proyectos de investigación I+D, se presenten libros y guías didácticas relacionadas con la memoria democrática, así como materiales visuales y documentales.

El delegado ha destacado la colaboración del Estado con la UC en la que "ahora se da un paso más con este convenio para crear la Cátedra de Memoria Democrática".

"Esta Cátedra es un compromiso con la memoria colectiva de un país que entiende que, conociendo mejor nuestro pasado, podemos definir y construir mejor el futuro", ha apuntado.

Casares ha reivindicado que "la memoria democrática hace un país mejor y le ayuda a avanzar" y, por ello, ha agradecido la "apuesta estratégica" de la UC por crear esta Cátedra junto al Gobierno de España.

Por su parte, López ha agradecido al Ejecutivo central el impulso a esta Cátedra en la UC, en cuyo desarrollo participarán equipos multidisciplinares formados por investigadores de la institución académica.

López ha destacado "la importancia de conocer mejor la realidad" de todo lo acontecido en España antes y después de la llegada de la democracia, principalmente con el fin de "fortalecerla cada vez más".

"La realidad democrática es algo que nos afecta a todos en nuestra vida y, por lo tanto, el objetivo fundamental de la Universidad de Cantabria es generar conocimiento y contribuir a la formación de nuevas generaciones de ciudadanos comprometidos, críticos y responsables que ayuden a seguir construyendo un futuro democrático", ha dicho.