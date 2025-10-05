La Delegación organiza este martes un acto público con el embajador de Palestina en España

Archivo - El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.-ARCHIVO - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Será a partir de las 17.15 horas en su sede de Calvo Sotelo

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha organizado para este martes, 7 de octubre, un acto público con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

La cita tendrá lugar a partir de las 17.15 horas en la sala Juan de la Cosa de la Delegación, ubicada en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander.

El delegado, Pedro Casares, presentará al embajador y participará en este evento que pretende ser "un encuentro con la ciudadanía de Cantabria".

En nota de prensa, ha explicado que se ha promovido este encuentro para "reconocer la solidaridad de los cántabros y los españoles con el pueblo palestino".

"Tras casi dos años en los que el pueblo de la Franja de Gaza está siendo devastado y masacrado por la fuerza militar desproporcionada de Israel, el Gobierno de España está liderando la respuesta política y humanitaria ante este genocidio", ha dicho Casares.

Ha señalado que son ya más de 66.000 los palestinos asesinados en Gaza y ha vuelto a hacer un llamamiento a "la paz y la defensa de los derechos humanos", así como a reclamar el fin del conflicto armado, el establecimiento de corredores humanitarios para ayudar al pueblo palestino y a materializar la solución política de los dos estados.

Según ha destacado, la Delegación del Gobierno "se abre a la ciudadanía" con un acto en el que el embajador de Palestina "relatará de primera mano lo que se está viviendo en Gaza desde hace casi dos años".

Por último, el delegado ha incidido en que España fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina y su embajador está acreditado oficialmente.