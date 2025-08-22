La Delegación se plantea llevar a la Fiscalía la cancelación de una reserva en Somo a menores extranjeros

Pedirá al Gobierno regional trabajar conjuntamente ante lo ocurrido: "En una tierra como Cantabria no caben este tipo de comportamientos"

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria va a recabar "toda la información" acerca de la cancelación de una reserva para un campamento de una veintena de jóvenes tutelados por parte de un alojamiento de Somo, y se plantea poner el caso en manos de la Fiscalía "si hubiera algún indicio" de delito.

"Estamos hablando probablemente de un delito de odio", ha dicho el delegado, Pedro Casares, a preguntas de la prensa este viernes por el vídeo que la Fundación Soñar Despierto ha publicado en sus redes sociales para denunciar que un establecimiento canceló la reserva para su campamento tras enviar el listado de nombres y apellidos de los participantes con el argumento de que eran "demasiados extranjeros" y que los menores tutelados son "problemáticos".

Unos hechos que, para Casares, son "totalmente rechazables". "En una tierra como Cantabria, que es una tierra de acogida, solidaria, no caben este tipo de comportamientos" ni tratar "con ese rechazo" a la población "por ser extranjera o por ser menores tutelados", ha subrayado.

El delegado ha hecho estas declaraciones en su visita a la Comandancia de la Guardia Civil, con lo que ha aprovechado para abordar el asunto con el coronel jefe en Cantabria, Antonio Orantos, y han confirmado que no consta ninguna denuncia por lo ocurrido.

Así, tras conocer el caso este viernes a través de los medios de comunicación, la Delegación ha intentado ponerse en contacto con la Fundación para ampliar la información. Además, pedirá al Gobierno de Cantabria "trabajar conjuntamente" en torno a lo sucedido. "Vamos a trabajar desde ya", ha dicho Casares.

"Creo que todas las administraciones públicas, Gobierno de España y Gobierno de Cantabria, tenemos que estar unidos en esto y en ese rechazo a esos comportamientos que, como les digo, no caben en esta comunidad autónoma ni en ningún rincón de este país que es solidario y democrático", ha sentenciado.