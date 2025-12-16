Delegación reúne a tres periodistas y una socióloga para analizar la libertad de prensa en los 50 años de democracia

Foto de familia de los participantes en la mesa redonda - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha reunido este lunes a tres periodistas y una socióloga para analizar los 50 años de libertad de prensa y expresión en España tras la llegada de la democracia.

Así, los periodistas de El País Anabel Díez y Luis R.Aizpeolea, la periodista de El Mundo Lucía Méndez y la socióloga y politóloga Cristina Monge han participado en una mesa redonda celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria, que ha contado con la periodista cántabra de la Cadena SER Jana Sánchez como moderadora

También ha tomado parte el delegado del Gobierno, Pedro Casares, quien ha destacado que esta conversación "excepcional" ha acercado a los asistentes "a nuestra historia colectiva desde la perspectiva del periodismo libre, riguroso e independiente".

Asimismo, ha reivindicado que "el periodismo libre, el pensamiento crítico y la memoria democrática son pilares fundamentales de una sociedad sana, fuerte y plural".

La cita ha estado enmarcada en las actividades de la programación 'España en Libertad. 50 años', según ha informado la Delegación en nota de prensa.