Los delitos e infracciones de odio se disparan un 54,5% en 2025 en Cantabria, la cuarta CCAA con mayor tasa

Archivo - Musulmanes - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en 2025 una tasa de 5,72 delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes, la cuarta mayor de las comunidades autónomas (y la sexta si se incluye a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y 0,8 puntos superior a la media nacional (4,92).

Y ello tras incrementarse un 54,55 por ciento las infracciones penales e incidentes de odio en la comunidad, al pasar de las 22 registradas en 2024 a 34 un año después (12 más).

Así consta en el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025' presentado este miércoles por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En comparación con un año antes, la tasa de Cantabria se ha incrementado dos puntos, al pasar de 3,72 en 2024 --cuando era la octava por la cola-- a 5,72 en 2025, escalando varias posiciones.

La mayor tasa del país ha sido la registrada por Melilla (21,89), seguida de Navarra (15,65); Ceuta (10,77); País Vasco (7,01), Asturias (7,01) y, tras ellas, Cantabria (5,72).

También por encima de la media nacional se situaron Comunidad Valenciana (5,69); Castilla y León (5,67), Baleares (5,33), Madrid (5,14) y Castilla-La Mancha (4,95).

Y ya por debajo del umbral nacional figuran Extremadura (4,66); Murcia (4,53); Galicia (4,35); La Rioja (4,28); Aragón (4,05); Canarias y Cataluña, ambas con una tasa de 3,82, y, en último lugar Andalucía (3,40).

De las 34 infracciones penales e incidente de odio investigados en Cantabria en 2025 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 19 fueron por racismo/xenofobia; diez por orientación sexual o de género; tres por discriminación de sexo/género, y dos por creencias o prácticas religiosas.

En términos absolutos, estos 34 casos son la segunda cifra más baja de las comunidades autónomas, tras los 14 de La Rioja.

Estos hechos dieron lugar a nueve detenciones o investigados (dos más que el año anterior). De ellas, seis fueron por racismo/xenofobia y los otros tres por orientación sexual o de género.

En cuanto a las víctimas de estos delitos, infracciones e incidentes en Cantabria se contabilizan 26 --11 más que en 2024--: 13 por racismo y xenofobia; nueve por orientación sexual/género; dos por discriminación de sexo/género y dos por sus creencias o prácticas religiosas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los delitos e incidentes de odio se han incrementado un 23,6% en 2025, registrando la mayor cifra de la serie histórica.

El informe destaca también el aumento de la participación de los menores en este tipo de delitos, tanto en calidad de víctimas (+17%) como autores (+19%).

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2025 un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio en España, la mayor cifra desde que en 2014 se empezó a elaborar el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España'.

Suben los hechos registrados en todos los ámbitos, excepto la discriminación generacional, que desciende un 31%. Los delitos por racismo/xenofobia fueron los más numerosos (934) y los vinculados a la islamofobia, la disfobia y el antisemitismo, los que más crecieron.

Se esclarecieron el 65,6% de los hechos y se detuvieron o investigaron a 1.018 personas, un 12,5% más que en 2024, en su mayoría de sexo masculino (78,5%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 24,2% del total.

MELILLA REGISTRA LA MAYOR TASA DE DELITOS

El informe lo ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid), en el marco de la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, son los más numerosos, con un aumento del 16,1% respecto al año anterior. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos por ideología (241 hechos), que experimentan un incremento del 64%.

El mayor incremento porcentual se produce en los ámbitos de la islamofobia (+133%), que empezó a desglosarse de forma independiente en 2024; de la disfobia (+90%) y del antisemitismo (+86,5%), si bien las cifras absolutas son reducidas, con 35, 59 y 69 hechos, respectivamente.

El informe destaca la incidencia en el entorno digital de los hechos de islamofobia, que muestran un aumento del 450% en la red. En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones.

Por último, en cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4%. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).