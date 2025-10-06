Denunciadas 43 personas en Santander durante el fin de semana por beber en la calle

Archivo - Restos de botellón - PP VALÈNCIA - Archivo

Un conductor cuadriplica la tasa de alcoholemia, dos la triplican y otro fue sorprendido circulando sin carné SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a 43 personas por consumir alcohol en la vía pública, así como a los responsables de dos viviendas por molestar al vencidario con fiestas nocturnas.

Además, tres establecimientos hosteleros de la ciudad han sido denunciados por incumplir la normativa.

Por otra parte, los agentes instruyeron diligencias judiciales, como investigados no detenidos, contra cuatro conductores por sendos delitos contra la seguridad vial.

Contra tres de ellos, el motivo fue conducir ebrios, ya que uno cuatriplicó la prueba de la alcoholemia y los otros dos la triplicaron. El restante fue sorprendido circulando sin puntos en el carné.

Por otra parte, durante el fin de semana, dos conductores, una mujer de 36 años y un hombre de 47, resultaron heridos tras sendas colisiones en la Avenida de Parayas y en la calle Montevideo ocurridas el sábado.

Además, resultó herida una joven de 23 años tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba en el Paseo Pereda.