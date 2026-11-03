Denunciados doce participantes del Rallye de Cóbreces por exceso de velocidad en vía no competitiva

Dispositivo del control de velocidad de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Doce participantes del Rallye de Cóbreces, celebrado los días 16 y 17 de octubre, fueron denunciados por la Guardia Civil de Tráfico por exceso de velocidad en una vía no competitiva, abierta al tráfico y limitada a 50 kilómetros por hora.

Fueron detectados el día 17 por el radar móvil circulando por la carretera N-634, a la altura de Quijas (Reocín), a más velocidad de la permitida cuando se dirigían a uno de los tramos cronometrados de competición, ha explicado en un comunicado la Guardia Civil.

Una patrulla próxima al radar paró a estos conductores para notificarles las infracciones, que pueden llevar aparejada una sanción económica de hasta 600 euros y pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir.

La Guardia Civil ha advertido que los participantes en este tipo de pruebas deportivas deben respetar todas las normas de circulación cuando, entre tramos cronometrados de competición, circulen por vías abiertas al tráfico en general.

Además de esta docena de participantes de este rallye, otros tres conductores fueron denunciados por idéntico motivo en este mismo control.