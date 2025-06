Denunciados este fin de semana en Santander siete locales hosteleros y un centro cultural

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana por ruidos y/o incumplir condiciones de licencia a siete establecimientos hosteleros y a un centro cultural.

Los locales de hostelería denunciados se ubican en la calle San José, por instalar en la terraza elementos no autorizados; Antonio López, por música en tono elevado, reproducir música sin tener autorización y por la instalación de elementos de una terraza sin presentar autorización, cuando la misma resulte no legalizable; y en Guevara, por rebasar el horario de cierre.

También en Santa Teresa de Jesús, por reproducir música sin autorización; en Díaz de Villegas, por música en tono elevado, molestias al vecindario, reproducir música sin y por no tener visible del cartel anunciador de licencia; en Floranes, por rebasar el horario de cierre; y en Marqués de la Hermida, por molestias al vecindario, no tener visible el cartel anunciador de licencia y por no presentar la licencia de apertura.

Además, a la 1.55 horas del domingo, en la calle Peñas Redondas, la Policía identificó y denunció al responsable de un centro cultural por música en tono elevado, ventanas abiertas y por no presentar la licencia de apertura.