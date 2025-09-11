Denunciados en Santander seis conductores positivos en drogas en menos de siete horas

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado a seis conductores positivos en drogas en menos de siete horas a los que localizó en controles preventivos en varias calles de la ciudad.

A las 17.40 horas de este miércoles, en la calle Maria Cristina, se denunció al conductor de 19 años de un vehículo de movilidad personal que dio positivo en THC.

Posteriormente, pasadas las 20.00 horas, fueron denunciados, en el transcurso de cinco minutos, dos conductores de turismos, de 25 y 46 años, en un control en la plaza Manuel Llano. El primero dio positivo en cocaína y el segundo, en cocaína, anfetaminas y THC.

En la calle Real Consulado, sobre las 22.45 horas, se denunció al conductor de un coche, de 34 años, positivo en THC; y a las 00.10 horas de este jueves, en la calle Inés Diego del Noval, a otro de 36 años que dio positivo en cocaína.