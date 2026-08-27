Denuncian que los autobuses de los transbordos Santander-Palencia no son "aptos" para ese trayecto

Archivo - Trenes en la estación de Renfe en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Cántabro Asalariados del Transporte (SCAT) ha denunciado que los autobuses empleados para los transbordos de pasajeros del tren Santander-Palencia son vehículos que se emplean para realizar traslados de carácter urbano o interurbano y no resultan por tanto "aptos" para la prestación de un servicio de transporte discrecional entre ambas ciudades.

Así lo ha señalado la formación este jueves en un comunicado difundido para poner de manifiesto "irregularidades" en la prestación del servicio alternativo por carretera de Santander a Palencia, y viceversa, por la interrupción de la circulación de trenes por obras de la línea de alta velocidad y de renovación de vía.

Estos transbordos están programados desde el pasado 20 de agosto y hasta el próximo 20 de septiembre, y para ello Renfe licitó y adjudicó a la empresa Mombus el traslado de los usuarios del ferrocarril en autobuses.

El contrato de licitación consiste, según SCAT, en poner a disposición de los viajeros doce autobuses diarios (ocho en dirección Palencia y cuatro hacia Santander), pero denuncia que los transbordos se hacen con vehículos para servicios urbanos o interurbanos y no resultan "aptos" para el trayecto Santander-Palencia.

"Los viajeros han tenido que subir sus maletas dentro de los autobuses al carecer de maleteros, que además de la incomodidad conlleva riesgos en caso de siniestro", avisa el sindicato, para indicar la obligación legal en los autobuses que realicen viajes de transporte regular de medio o largo recorrido y discrecionales de cuenten con maleteros independientes del habitáculo de pasajeros.

Consideran que lo anterior constituye un "incumplimiento contractual" de la adjudicación y consideran por tanto que procede la "anulación" del contrato. Desde SCAT afean a Renfe que no haga un seguimiento del cumplimiento del contrato adjudicado y de las normas de seguridad, y critican que contrate empresas "lejanas" al área donde se precisa el servicio, y más tras una "rebaja temeraria del 30% de la licitación inicial, que no tienen porque pagar ni los trabajadores de su empresa ni los ciudadanos".