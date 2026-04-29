Las denuncias por 'okupaciones' suben casi un 13% en Cantabria en 2025, hasta las 115

Vivivenda okupada en Orejo - EUROPA PRESS

Se trata del quinto mayor incremento porcentual por CCAA y se contrapone con el descenso de casi el 10% a nivel nacional

MADRID/SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Seguridad registraron el año pasado 115 denuncias en Cantabria por delitos relacionados con 'okupaciones', un 12,75 por ciento más que en 2024, cuando hubo 102.

Se trata del quinto mayor incremento porcentual por comunidades autónomas y se contrapone con la reducción de casi un 10% a nivel nacional, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento.

Estas 115 denuncias, la mayor cifra con los datos disponibles desde 2010, suponen el 0,77% de las contabilizadas a nivel nacional --14.875--, con Cataluña acumulando casi el 40% del total del país (5.913 casos), según los datos actualizados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior con los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y también policías autonómicas y locales, consultados por Europa Press.

Nueve comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han registrado incrementos en el número de casos.

De las CCAA, los mayores incrementos porcentuales se han producido en Extremadura (+42,07%); Asturias (+39%); Navarra (+16,67%); Galicia (+14,46%) y Cantabria (+12,75%).

Las otras cuatro comunidades con aumentos han sido Aragón (+10,18%); Castilla y León (+6,21%), País Vasco (+3,17%) y Comunidad Valenciana (+2,15%).

Si se analiza la evolución entre 2010 y 2025, los casos de okupación se han quintuplicado en España, pasando de los 2.702 a 14.875, y se han multiplicado por más de siete en Cantabria (de 15 a 115).

El caso más reciente en Cantabria conocido la semana pasada fue la okupación de una de las tres viviendas destinadas a alquiler asequible construidas por la sociedad pública Gesvicán, dependiente del Gobierno regional, en la localidad de Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo.

ONCE DETENIDOS E INVESTIGADOS POR OKUPACIÓN EN 2025 EN CANTABRIA

Por otra parte, durante 2025, se esclarecieron en Cantabria 76 casos relacionados con usurpación o allanamiento de inmuebles, los mismos que el ejercicio anterior, con un total de 11 detenidos e investigados (en 2024 fueron 21).

El Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, suele pedir no alarmar sobre la problemática de las 'okupaciones' en España porque los casos más graves de allanamiento de morada son pocos en España, en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías.

"No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa", ha llegado a decir el ministro Fernando Grande-Marlaska para responder en sede parlamentaria a las críticas.

Las estadísticas oficiales de este departamento no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.

En 2022, por ejemplo, los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado reflejaban que solo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento.