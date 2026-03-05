Deporte convoca subvenciones para la participación de clubes en competiciones estatales y organización de torneos

Archivo - Trainera del Club de Remo de Suances.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE SUANCES - Archivo

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria ha convocado subvenciones para la participación de los clubes en competiciones deportivas estatales y para la organización de torneos y acontecimientos deportivos.

Se trata de dos órdenes de ayudas que han sido publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que cuentan con un importe total de 748.000 euros.

En concreto, la primera, cuyas ayudas ascienden a 628.000 euros, se destina a fomentar la participación en competiciones deportivas aficionadas oficiales estatales de los clubes deportivos en Cantabria. En este caso, la cuantía de las subvenciones no podrá superar los 60.000 euros.

Podrán ser beneficiarios los clubes deportivos que cuenten con equipos senior que participen en ligas y competiciones aficionadas oficiales de ámbito estatal o autonómico que no sean open y que estén debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Cantabria e integrados en su correspondiente federación.

Mientras que la segunda subvención tiene el objetivo de apoyar la organización de competiciones y acontecimientos deportivos de carácter estatal o internacional por parte de clubes y federaciones deportivas, a la que el Gobierno destina 120.000 euros, y cuya cuantía no podrá superar el 75% del coste de la actividad subvencionada ni los 10.000 euros.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, cuando sean organizadores de competiciones o acontecimientos deportivos de carácter estatal o internacional, las federaciones y los clubes deportivos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Cantabria.

En ambos casos, el plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de publicación de este extracto en el BOC, es decir, este 6 de marzo.