Desactivado el PLATERCANT tras actuaciones de urgencia para reducir la afección ambiental por el incendio de Los Tánagos

El Gobierno de Cantabria ha desactivado el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) tras realizar las actuaciones de urgencia necesarias para reducir la afección medioambiental generada por el incendio que devastó, en la madrugada del miércoles, una nave industrial en el polígono de Los Tánagos, en Val de San Vicente.

Con todo, se continuará trabajando en las áreas afectadas por el vertido a la ría de Tina Menor con actuaciones de carácter ordinario, ha informado el Gobierno.

Debido a las materias almacenadas en la nave, como pinturas y disolventes, desde el inicio de la intervención las direcciones generales de Aguas y Puertos, y de Seguridad y Protección Ciudadana establecieron estas medidas preventivas de control ante un posible vertido de químicos, mezclados con el agua procedente de la extinción, al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre.

En la misma jornada del miércoles se desplegaron barreras absorbentes a lo largo del cauce afectado con el objetivo de retener las pinturas y disolventes vertidos y minimizar su propagación, y el consiguiente impacto ambiental en los ecosistemas acuáticos y costeros.

Se procedió también a la toma de muestras, tanto del vertido como de las masas de agua afectadas, para analizarlas y evaluar su grado de contaminación de modo que hasta que no se arrojen los resultados -previstos para la próxima semana- no se conocerá el alcance de la superficie afectada.

Ayer jueves se realizaron más mediciones, se colocaron nuevas barreras y se enviaron cisternas especializadas para la retirada de los residuos retenidos en dichas contenciones, con el fin de asegurar su correcta eliminación y evitar cualquier riesgo adicional.

En la misma línea de actuación para mitigar daños, desde el primer día se procedió a reconfigurar la depuradora para el tratamiento adecuado de los residuos que llegaban a través del sistema de alcantarillado; y, mediante el convenio que el Ejecutivo mantiene con la Asociación de Excavadores de Cantabria (AEXCA), se han construido dos balsas de retención de aguas de escorrentía contaminadas en el entorno del polígono industrial.

En la tarde noche de ayer se esparcieron diferentes productos absorbentes, como sepiolita y arena de sílice, en la zona afectada por el incendio para retener la parte más viscosa del residuo y de los productos químicos.

Las labores de limpieza y vigilancia en la zona continúan con carácter prioritario y se mantienen equipos sobre el terreno para asegurar que no se produzcan más impactos en el medio ambiente.

Por la virulencia del incendio y la importante cantidad de productos químicos contenidos en la infraestructura se necesitó de siete dotaciones de bomberos trabajando de manera simultánea: tres parques del Gobierno de Cantabria, los bomberos municipales de Santander y Torrelavega, una dotación de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y bomberos de Aena destacados en el Seve Ballesteros, junto con el helicóptero Maya Dama que realizó sobre la nave 68 descargas aéreas de agua de 800 litros cada una.

También participaron en el operativo 061, Guardia Civil, Cruz Roja, la Agrupación de Protección Civil de Rionansa y maquinaria pesada.