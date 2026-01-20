Desaparece la estatua en honor a Seve Ballesteros en Pedreña

Estatua en honor del golfista Severiano Ballesteros en Pedreña - AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

MARINA DE CUDEYO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Marina de Cudeyo están investigando la desaparición de la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, su localidad natal.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo tuvo conocimiento de este "lamentable suceso" este lunes por la tarde y "todo indica que se trata de un robo", según ha señalado en un mensaje en redes sociales.

En la publicación, el Ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que informen a la Guardia Civil o la Policía Local si hubieran observado "movimientos sospechosos" que puedan estar relacionados con los hechos.