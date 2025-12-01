Desaparece un piragüista en el Pantano del Ebro

Archivo - Pantano del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia de Cantabria están buscando a un piragüista que ha desparecido este lunes en el Pantano del Ebro, en el municipio cántabro de Campoo de Yuso.

Según han informado fuentes del 112, que recibió el aviso de la desaparición sobre las 18.30 horas, se han movilizado para participar en las labores de búsqueda bomberos y rescatadores del Gobierno de Cantabria, el servicio de urgencias sanitarias 061, Guardia Civil, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.

También se ha activado al servicio de drones del Ejecutivo para rastrear la zona, de momento sin resultado.