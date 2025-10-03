Desarrollo Rural inicia el pago de las ayudas de intervención agroambiental por un millón de euros

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha iniciado este viernes el pago a 810 beneficiarios de 1,07 millones de euros de las ayudas de la intervención agroambiental para el mantenimiento o mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad.

Los beneficiarios de esta ayuda tienen que ser titulares de explotaciones ganaderas en Cantabria y adjudicatarios en Cantabria de superficie de pasto de aprovechamiento comunal. Deben comprometerse a realizar durante cinco años un pastoreo conforme a una serie de requisitos.

La Consejería ha reconocido que esta ayuda ha tenido "un retraso" en su gestión "por motivos administrativos" y, con ello, el abono a los beneficiarios se realiza dentro del ejercicio presupuestario de la campaña del 2024.

Los compromisos agroambientales implican prácticas de gestión que los ganaderos se comprometen a llevar a cabo para proteger y mejorar el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad. A cambio, reciben ayudas económicas, financiadas a través del segundo pilar de la PAC, destinado al desarrollo rural.

Los compromisos agroambientales tienes entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático, la protección de los recursos naturales como el suelo y el agua, reforzar la biodiversidad: y proteger los hábitats de especies silvestres, así como fomentar prácticas agrícolas sostenibles.