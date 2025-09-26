Descartado un usuario sospechoso de contagio de sarna en el CAD de Laredo

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los usuarios sospechosos de contagio por escabiosis (sarna) en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ha sido descartado de sufrir la infección, por lo que el balance continúa siendo de seis sospechosos y un trabajador positivo que se encuentra aislado en su domicilio.

Así lo ha informado este viernes a preguntas de las prensa la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha detallado que este usuario descartado, residente en la segunda planta del centro, es el que ayer se incluyó en la lista de sospechosos. Los otros seis, se corresponden con la primera.

Además, ha insistido en que hay a disposición tanto de los trabajadores como de los usuarios 130 dosis de vaselina azufrada como tratamiento preventivo.

Gómez del Río ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del Encuentro Ciudadano Salud y Fisioterapia del Colegio de Fisioterapeutas, que se ha desarrollado en el Mercado de la Esperanza.