El desfile general de tribus y legiones pone fin a las Guerras Cántabras

Desfile general de tribus y legiones de las Guerras Cántabras. - GOBIERNO DE CANTABRIA

LOS CORRALES DE BUELNA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 personas han participado en el desfile general de tribus y legiones, por la Avenida de Cantabria de Los Corrales de Buelna, para poner el broche final a la fiesta de las Guerras Cántabras.

Esta festividad, declarada de Interés Turístico Internacional, recrea la última resistencia en Hispania a la dominación romana en el siglo I antes de Cristo, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

De esta forma, cántabros y romanos han vuelto a tomar las calles del municipio para "transportar" a vecinos y visitantes más de 2.000 años atrás con recreaciones que en esta edición han incorporado nuevos personajes y han tenido textos y combates renovados.

Como es habitual, las Guerras Cántabras cuentan con el campamento ambientado para representar diferentes episodios del enfrentamiento entre las tribus cántabras y las tropas romanas, además de desfiles, combates, ceremonias, representaciones teatrales, actividades, talleres, concursos, mercado de época y juegos.

El desfile general de tribus y legiones, al que han asistido los consejeros de Educación y Cultura, Sergio Silva y Luis Martínez Abad, respectivamente, el cierre del templo de Jano y el apagado del Fuego Sagrado han puesto fin a esta celebración.