Se desploma parte del tejado del consultorio de Cueto y la Asociación de Vecinos pedirá ayuda a Ayuntamiento y Gobierno

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Asociación de Vecinos de Cueto, propietaria del local en el que se encuentra el consultorio médico del barrio, se reunirá este sábado para abordar posibles soluciones ante el desplome de "unos 3 o 4 metros cuadrados" del tejado del mismo y para su arreglo pedirá ayuda económica al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander.

Ante la noticia adelantada por ElDiario.es, la Asociación ha confirmado a Europa Press que el derrumbe, producido en la madrugada de este viernes, ha sido sostenido por la losa de hormigón y no ha afectado a las consultas. Sin embargo, la agrupación no cuenta con medios económicos suficientes para cometer la reparación.

Se trata de un edificio construido hace medio siglo y que "desde hace años sufría problemas" de filtraciones de agua, los cuales la Asociación ha parcheado a medida que han surgido.

En consecuencia, el consultorio ha sido cerrado y el Servicio Cántabro de Salud ha trasladado temporalmente tanto las consultas como los pacientes al centro de salud del Sardinero.

La junta directiva de la Asociación de Vecinos de Cueto fue renovada el 17 de octubre y está formada por 19 personas que también forman parte de la Comisión para la Defensa de Mataleñas, bajo la presidencia de Arsenio Callejo, que también formó parte de la anterior dirección y es uno de los portavoces de la Comisión.