Se desprende una fachada del CEIP Virgen de Valencia de Piélagos

Desprendimiento de una fachada del CEIP Virgen de Valencia en Piélagos - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una fachada lateral del CEIP Virgen de Valencia en Renedo de Piélagos se ha desprendido esta madrugada como consecuencia, en principio, de las lluvias caídas este sábado y la corrosión de la sujeción de las placas. Técnicos de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento visitarán este lunes el edificio para proceder a su reparación con carácter de urgencia.

Así lo ha informado en un comunicado el Consistorio, una vez que bomberos de Torrelavega y servicios técnicos municipales han establecido las medidas de seguridad necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del centro educativo, así como la tranquilidad del alumnado y sus familias.

El alcalde, Carlos Caramés, ha supervisado esta mañana los trabajos junto con los concejales de Educación y de Servicios Generales, y la directora y la secretaria del colegio. El regidor ha destacado la rápida actuación de la Policía Local, los efectivos torrelaveguenses, los servicios técnicos y de obras municipales y del personal de la Consejería.

En este sentido, ha explicado que el temporal de lluvia y la corrosión de la sujeción de las placas de la fachada, podrían haber sido la causa del desprendimiento, a falta de conocer el resultado de la inspección en detalle que realizarán los técnicos.

El regidor municipal ha hecho hincapié en que los bomberos y los servicios técnicos han realizado una primera revisión de seguridad del resto de la fachada para asegurar que no hay peligro.

"Una vez establecidas las medidas de seguridad y, tras la comunicación permanente con el consejero de Educación, Sergio Silva, mañana mismo procederemos a realizar una visita conjunta, tanto la Oficina Técnica de la Consejería de Educación como los técnicos municipales, para poder actuar de urgencia en la reparación", ha subrayado.