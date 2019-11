Detectados posibles "secuestros virtuales" desde teléfonos con el prefijo 0056

Publicado 11/11/2019 19:46:15 CET

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cantabria ha alertado de que ha detectado en la jornada de este lunes hechos que serían "coincidentes" con el delito conocido como "secuestro virtual" desde números de teléfono con el prefijo internacional 0056.

Ante ello, desde la Policía Nacional han recordado las pautas a seguir para evitar que los ciudadanos caigan en la extorsión de grupos criminales que simulan tener a un familiar secuestrado.

Lo primero es no descolgar llamadas que no se esperen y que tengan el prefijo 0056 o +56 o con número oculto, y después, en caso de haber cogido la llamado, desconfiar si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo.

También recomienda mantener la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo. Asimismo, la Policía indica que hay que comprobar cualquier información que le están aportando los falsos secuestradores.

Además, instan a no realizar ningún pago porque, aunque "le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero". Tampoco hay que facilitar datos personales ni publicarlos en redes sociales.

Finalmente, además de avisar a la Policía Nacional (091), la víctima tiene que intentar localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa.