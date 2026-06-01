Detenida una joven de 19 por lanzar manotazos y empujones a los policías cuando iba en patinete por la acera

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años ha sido detenida por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad, por lanzar manotazos y empujones "violentos" a los policías locales que iban a identificarla cuando circulaba por la acera con un vehículo de movilidad personal (patinete).

Los hechos sucedieron el sábado a las 19.30 horas en la calle Hernán Cortés de Santander, y la chica, además de negarse reiteradamente a ser identificada, reaccionó de forma violenta contra los agentes, por lo que tuvo que ser reducida y arrestada, a lo que opuso también una "resistencia activa", ha informado este lunes la Policía Local, que instruyó diligencias judiciales.

Además, los efectivos detuvieron a un hombre de 55 años por un robo con fuerza en la calle Manuel García Lago el domingo a las 18.15 horas. Momentos antes fue sorprendido dentro de un vehículo ajeno, en el que había forzado y dañado la puerta del conductor para acceder al mismo.