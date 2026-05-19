Detenida una mujer que entró en un hotel de Santander gritando y molestado y dio manotazos a un agente

Calle Marcelino Sanz de Sautuola - EUROPA PRESS

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a una mujer de 42 años que entró en un hotel del centro de la ciudad, del que no era clienta, gritando y molestado, y que dio manotazos a un agente cuando revisaba sus pertenencias.

La mujer fue detenida sobre las 4.05 horas en la calle Marcelino Sanz de Sautuola por un supuesto delito de desobediencia grave.

La implicada había entrado en un hotel de la citada calle sin ser clienta del mismo, gritando y causando molestias. Se negó a ser identificada por los agentes y mantuvo en todo momento una actitud desafiante e insultante hacia ellos, además de soltar manotazos a uno de los policías cuando revisaba sus pertenencias en busca de algún objeto peligroso.

Tras persistir en su actitud, negarse reiteradamente a ser identificada y por agredir a un agente, se procedió a su detención.