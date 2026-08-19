Detenida una pareja en Torrelavega por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales

Imagenes de lo extraído en el registro de la vivienda. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre y una mujer vecinos de Torrelavega, por un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En un comunicado, el Cuerpo ha subrayado que la investigación se inició por las continuas molestias y sensación de inseguridad que generaba un punto de venta de estupefacientes en una vivienda del barrio Covadonga.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los arrestados estaban recibiendo dinero en efectivo a cambio de la entrega de objetos, supuestamente sustancias estupefacientes.

Así, pudieron determinar que los residentes del inmueble eran quienes realizaban las transacciones y mantenían el contacto con los compradores.

Tras conseguir la autorización judicial, en la mañana del 11 de agosto, agentes del Cuerpo registraron el domicilio y, en un trastero, encontraron 10.115 euros en efectivo; una pistola de con dos cargadores; 24 cartuchos del calibre 9 milímetros de largo; una cachava tipo virola; una pistola de aire comprimido; dos vehículos, y quince décimos de Lotería Nacional, además de otros objetos.

La Policía ha explicado que el dinero en efectivo, unido a la presunta venta de sustancias estupefacientes al menudeo, constituye un indicio de la procedencia ilícita de esos fondos, motivo por el cual se investiga también el delito de blanqueo de capitales.

Respecto al de falsedad documental, los agentes verificaron que el hombre utilizó una identidad falsa para firmar el alquiler de un local.

Por todo ello, los agentes detuvieron a la pareja a los que se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales y, además, al hombre un delito de falsedad documental.

Una vez finalizadas las diligencias pasaron a disposición judicial y se decretó su libertad.