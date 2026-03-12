Detenida por robar joyas al menos a cuatro personas que cuidaba en Torrelavega

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por robar joyas en al menos cuatro domicilios de Torrelavega en los que trabajaba cuidando a personas mayores y pendientes.

Los agentes supieron de una mujer que podría haber vendido multitud de joyas durante los últimos años, por lo que iniciaron una investigación que consiguió identificar a la ahora detenida y comprobar que efectivamente había vendido joyas en múltiples ocasiones en los últimos años, así como que todas tenían un rasgo común, que eran de cierta antigüedad, lo que les generó sospechas.

A medida que avanzaba la investigación los agentes pudieron constatar que la mujer se dedicaba al cuidado de ancianos y otras personas dependientes en sus propios hogares, lo que podría justificar su acceso a las joyas.

Una vez obtuvieron información sobre las ventas y los domicilios en los que había trabajado, los investigadores comprobaron cada operación realizada por la investigada.

Las diligencias practicadas con las personas a las que había prestado servicio, así como con sus familiares, permitieron constatar que cuatro de ellas habían sido víctimas de robos de varias joyas, en cada caso, y que posteriormente había vendido la mujer, logrando un beneficio de 6.100 euros en esas operaciones.

No obstante, los investigadores se encontraron con la dificultad de acreditar el posible delito en el resto de ventas de joyas a consecuencia de la avanzada edad de las potenciales víctimas así como porque los familiares directos de éstas no conocían con exactitud el tipo y características de las joyas de esas personas.

Finalmente, el 4 de marzo, los agentes localizaron y detuvieron a la investigada como presunta autora de un delito de hurto continuado.

Fue trasladada a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias de investigación, pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.