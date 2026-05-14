Detenida en Santander una ciclista que se negó a circular por calzada y no quiso identificarse

Archivo - Tramo de la calle Isabel II - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este miércoles a una mujer de 54 que circulaba por la acera en bicicleta que no quiso hacerlo por la calzada y que se negó a identificarse.

La mujer fue detenida sobre las 15.50 horas, en la calle Isabel II, por un supuesto delito de desobediencia grave.

La implicada iba por la acera de la citada calle en bicicleta cuando fue sorprendida por los agentes, que la informaron de la obligación de circular por la calzada o el carril bici, a lo que se negó de forma reiterada.

Los policías trataron de identificarla para formular la correspondiente denuncia, a lo que de nuevo se negó de forma rotunda y reiterada, por lo que finalmente fue detenida.