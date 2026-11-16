Un detenido por amenazar a su expareja y otro por pegarla a la salida de un local nocturno en Santander

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este fin de semana a dos hombres, de 30 y 23 años, por un supuesto delito de violencia de género contra sus exparejas.

Según ha informado el Cuerpo, a las 18.30 horas del sábado, los agentes detuvieron a un hombre de 30 años, en la calle Los Acebedos, por amenazar y perseguir a su expareja, una mujer de 20 años, tras una discusión en la vía pública.

Asimismo, a las 5.50 horas del domingo, en la calle Casimiro Sainz, la Policía Local arrestó a un joven de 23 años acusado de agredir a su expareja de 22, propinándole varios puñetazos en la cabeza y la cara a la salida de un establecimiento de ocio nocturno.

La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Valdecilla para recibir asistencia sanitaria.

Además, los agentes comprobaron que tenía una orden de alejamiento, que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con ella.

DETENIDO TRAS UN FORCEJEO

Por otra parte, la Policía Local ha llevado a cabo una tercera detención el sábado, a las 3.15 horas, en la calle Eduardo García del Río, donde los agentes dieron el alto a un vehículo que se había saltado un semáforo en rojo sin detenerse.

El conductor hizo caso omiso a las indicaciones y se dio a la fuga a gran velocidad por distintas calles de Santander hasta que fue interceptado.

El hombre, de 33 años, se negó a colaborar con los agentes y opuso resistencia, por lo que tuvieron que reducirle y detenerle tras un forcejeo.

En otro orden, la Policía Local sorprendió el domingo, a la 1.10 horas, a un conductor de 34 años sin puntos en el carné cuando circulaba por el paseo Altamira, por lo que le instruyeron diligencias, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

OTRAS ACTUACIONES

Por otra parte, un motorista de 23 años resultó herido el sábado, sobre las 14.10 horas, tras colisionar con un turismo en la calle Alta. El joven fue auxiliado por agentes de la Unidad de Atestados y trasladado en ambulancia al Hospital de Valdecilla.

Asimismo, la Policía Local identificó y denunció el sábado a dos hombres, de 50 y 51 años, y a una mujer de 69, por realizar venta ambulante de ropa y calzado usado en la calle Los Escalantes sin autorización municipal.

También, durante el fin de semana, la Policía Local identificó y denunció a los responsables de nueve establecimientos hosteleros por diferentes motivos, entre los que destacan la música en tono elevado, incumplir condiciones de licencia y molestias al vecindario.