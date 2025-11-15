Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo de cocina a una pareja a la que acusaba de haberle robado la cartera

Cuchillo con el que un hombre amenzó de muerte a una pareja en Santander - POLICÍA LOCAL SANTANDER

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido esta madrugada a un hombre de 34 años tras amenazar con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones a una pareja --un hombre y una mujer de 38 y 44 años, respectivamente--, a la vez que les insultada y les recriminaba que le habían robado la cartera.

Según ha informado el Cuerpo, los agentes identificaron y detuvieron al implicado a las 4.00 horas en la calle Zaragoza, el cual llevaba varios días alojado como visita en una vivienda de alquiler compartido situada en dicha calle, al ser pareja sentimental de una mujer que tenía alquilada una de las habitaciones.

El detenido echó la puerta abajo de otra habitación, en la que residen el hombre y la mujer, y entró con el cuchillo, esgrimiéndolo de forma amenazante, a la vez que les insultaba, les amenazaba de muerte y les recriminaba el robo de la cartera.

La Policía ha instruido las preceptivas diligencias judiciales por un supuesto delito de allanamiento de morada y por otro de amenazas con arma blanca.