Detenido por atracar a punta de cuchillo un estanco de Torrelavega

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia o intimidación ocurrido en un estanco de Torrelavega, de donde se llevó 3.500 euros y varias cajetillas de tabaco intimidando a la dependienta con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

El CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional recibió al mediodía del 20 de diciembre una llamada para alertar de que un hombre acababa de atracar un céntrico estanco de la ciudad.

Así, una dotación policial acudió al lugar y se entrevistó con la dependienta, que les contó que el hombre, que llevaba en su mano un cuchillo de grandes dimensiones, había accedido al otro lado del mostrador donde se encontraba ella y había logrado abrir la caja registradora, apoderándose de los billetes que había dentro.

Precisamente, cuando los agentes estaban en el local recabando información encontraron en el suelo el arma blanca con el que había intimidado a la trabajadora, y vieron que era un cuchillo de cocina de 25 centímetros.

Los investigadores expertos en este tipo de delitos consiguieron identificar al presunto autor del atraco, que además tenía una reclamación judicial nacional del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia (Cáceres) por un delito de estafa.

Así, en la mañana del 14 de enero fue localizado y detenido. Durante el registro de la habitación donde residía para la búsqueda de pruebas, los agentes localizaron en una bolsa cerrada dos prendas de ropa y un par de zapatillas que parecían los que había utilizado en el atraco, ya que la víctima los había descrito con todo detalle.

Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad provisional. También se le impuso la medida cautelar de orden de alejamiento del estanco, de la víctima y del propietario del establecimiento comercial, así como la prohibición de cualquier tipo de comunicación con los mismos.