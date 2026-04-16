Detenido en Cartes un hombre con una pistola al que se buscaba por una agresión con arma blanca en Toranzo

Detenido en Cartes un hombre con una pistola y buscado por una agresión con arma blanca - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Santiago de Cartes a un vecino del municipio, de 44 años, que iba armado con una pistola cargada, y al que buscaba como presunto autor de una agresión con arma blanca el pasado 31 de marzo en Santiurde de Toranzo, por la que un hombre tuvo que ser operado por lesiones en el abdomen.

La Benemérita acudió al municipio cartiego alertada por una alteración del orden público protagonizada por varias personas, entre las que se encontraba el detenido, que intentó huir a la carrera.

Con un amplio historial delictivo -cerca de una veintena de detenciones e investigaciones-, ahora es investigado como presunto autor de delitos de tenencia ilícita de armas, lesiones con arma blanca, desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad.

La Guardia Civil había comenzado a buscarle tras identificarle como el presunto autor de una agresión con arma blanca cometida en la madrugada del 31 de marzo en el municipio de Santiurde de Toranzo.

DETENCIÓN

La detención se produjo este miércoles por la tarde, cuando la Guardia Civil fue alertada de una alteración del orden entre varias personas en Santiago de Cartes.

Varias patrullas acudieron al lugar y, ante la presencia de los agentes, una persona salió huyendo a la carrera.

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) corrieron tras él y vieron que metía la mano en el bolsillo de la sudadera. Pero, antes de que pudiera sacar algo, fue alcanzado y reducido.

En el bolsillo los agentes le encontraron una pistola del calibre 9 milímetros corto y cargada con cinco cartuchos, por fue detenido e intervinieron el arma y la munición.

Una vez identificado, se verificó que se trataba del hombre buscado como presunto autor de la agresión con arma blanca en Santiurde de Toranzo.

El detenido será puesto hoy a disposición judicial y la investigación continúa con el objetivo de averiguar la procedencia del arma.