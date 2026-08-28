Detenido el conductor de una ambulancia ebrio y drogado que se dio a la fuga tras tirar al suelo a un motorista

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO, EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido al conductor de una ambulancia que se dio a la fuga tras golpear a una motocicleta que se encontraba saliendo de un estacionamiento, cuyo conductor cayó al suelo.

El implicado ofreció una gran resistencia cuando fue interceptado por los agentes, se negó a realizar la prueba de alcohol y posteriormente, en dependencias policiales, dio positivo en alcohol y drogas.

Los hechos tuvieron lugar a las 22.40 horas de este jueves, en la calle Benito Madariaga, donde un vecino avisó de la huída de una ambulancia tras haber golpeado a una moto, ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes interceptaron al implicado saliendo de la ambulancia en la calle Vargas, donde emprendió la huida a pie y, cuando fue alcanzado en la calle Burgos, "lanzó manotazos, codazos y ofreció una gran resistencia".

Una vez inmovilizado, el hombre, de 30 años, se negó en reiteradas ocasiones a realizar la prueba de alcoholemia, mostrando una actitud "agresiva" hacia los agentes.

Por todo ello, se procedió a su detención por un supuesto delito contra el orden público, resistencia grave a los agentes de la autoridad y presunto delito contra la seguridad vial, en concreto por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y /o drogas con accidente de circulación.

Una vez en dependencias policiales, el detenido superó en más del triple la tasa permitida de alcohol y dio positivo en cocaína y cannabis.

Por otro lado, dos conductores de sendos patinetes eléctricos han resultado heridos tras caerse al suelo. Se trata de una menor de diez años y un hombre de 49, que en ambos casos han tenido que ser trasladados al Hospital Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.